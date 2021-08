(neu: mehr Details, Kurs, Analysten, Zitate Finanzchef und Foodpanda-Chef)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem starken zweiten Quartal hat der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Umsatzprognose für 2021 angehoben. Da Konzernchef Niklas Östberg aber weiter voll auf Wachstum setzt, senkte das Unternehmen den Ausblick für die Marge. Im laufenden Jahr werde nun ein bereinigtes operatives Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert von etwa minus 2 Prozent statt bislang minus 1,5 bis minus 2 Prozent erwartet, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. An der Börse reagierten die Investoren verschnupft. Die Aktie büßte am Mittag fast fünf Prozent ein.

Delivery-Hero-Finanzchef Emmanuel Thomassin begründete im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX den negativeren Margenausblick mit höheren Investitionen vor allem in der Region Asien-Pazifik, in der der Konzern bereits aktiv ist. "Da, wo wir weitere Marktanteile gewinnen können, werden wir verstärkt mit Gutscheinen und anderen Marketingaktionen werben." Die bereits geplanten Ausgaben für den Aufbau des Geschäfts in anderen Ländern wie zum Beispiel Ecuador, Japan, Peru und Vietnam erwartet er hingegen weiter bei 550 Millionen Euro. Circa 25 Millionen Euro davon entfallen auf den Wiedereintritt in Deutschland unter der Marke Foodpanda.