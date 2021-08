new mobility. sustainability. trust. (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - TÜV SÜD präsentiert auf der IAA in München sein vielfältigesEngagement für neue, nachhaltige Mobilitätsformen und nicht zuletzt seinenEinsatz für die Vision Zero. Unter dem Motto TÜV SÜD new mobility.sustainability. trust. diskutieren die Mobilitätsexperten mit ihren Gästen überThemen wie automatisiertes Fahren, Elektromobilität oder Digitalisierung. Undsie vermitteln Einblicke in das vielfältige Service-Angebot für die im Umbruchbefindliche Mobilitätsbranche. Auf der Pressekonferenz am 6. September gibtPatrick Fruth, CEO Division Mobility, unter anderem eine Antwort auf die Frage,welche Anforderungen die neue Mobilität an die Prüfgesellschaften stellt. DieIAA Mobility 2021 findet vom 7. bis 12. September in der Messe München statt.Der Stand von TÜV SÜD ist C20 in Halle B3."Neue Mobilität bedeutet für uns als Prüfgesellschaft, dass wir die Sicherheitvon Fahrzeugen grundlegend neu betrachten. Denn sie schließt heute Themen wieOperational Safety, Cybersecurity oder Software-Updates mit ein. Auf all diesenGebieten arbeiten wir bereits seit Jahren international mit unseren Partnernzusammen", sagt Patrick Fruth, CEO der Division Mobility, zu einem derKernthemen von TÜV SÜD beim Auftritt auf der IAA. Er unterstreicht gleichzeitigdie Bedeutung der Verkehrs- und Fahrzeugsicherheit: "Die Komplexität derTechnologien und Systeme erfordert auch neue Methoden der Überwachung. DieAutomation des Fahrens wird die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöhen - einwichtiger Schritt für unsere Vision von null Verkehrstoten."Weitere IAA-Kernthemen von TÜV SÜD sind alternative Antriebskonzepte, dasdigitale Autohaus und nicht zuletzt die Nachhaltigkeitsstrategie von TÜV SÜD.Fruth: "Wir haben uns in der 'Allianz Pro IAA' engagiert und freuen uns, dassdie IAA 2021 mit neuen Konzepten stattfindet, und sind sehr froh darüber, dasswir hier beim Neustart dabei sein können. New mobility. sustainability. trust. -unser Motto für die IAA ist Ausdruck für einen Wandel in der Mobilität und stehtauch für die Veränderung der gesamten Branche und nicht zuletzt derGesellschaft. Deshalb ist Vertrauen in neue Technologien wichtiger denn je."new mobilityOb es um die Cybersecurity, funktionale Sicherheit, Tests und Prüfungen, dieZulassung oder die Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen geht: TÜV SÜDbegleitet die New Mobility von Beginn an. Die Experten arbeiten national,europäisch und international mit den unterschiedlichsten Partnern daran, dassautomatisiertes Fahren sicher erprobt und durchgeführt werden kann und damit zumErfolg wird. Und dabei geht es längst nicht immer nur um Sicherheitsfragen.Weitere Ziele sind bessere Planbarkeit von Mobilität, weniger Fahrten, sinkende