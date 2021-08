PAYBACK App erneut zur "Top Alltagsapp" in Deutschland ernannt (FOTO)

München (ots) - Die mobile Version des führenden Bonusprogramms PAYBACK darf

sich über eine der höchsten Auszeichnungen - nämlich der Nutzer:innen selbst -

freuen: Sie haben die PAYBACK App erneut mit einem "sehr hohen Kundennutzen"

bewertet. Dies ist das Ergebnis einer umfassenden nationalen Studie der Bild

Zeitung, die im Juli zusammen mit ServiceValue durchgeführt wurde. In der

Kategorie "Top Alltagsapps" liegt die PAYBACK App auf Platz 2 vor den eBay

Kleinanzeigen, der Luca App, Signal, Idealo, Whatsapp und Zoom. Platz 1 belegt

aktuell wetter.com.



"Es freut uns sehr, im Vergleich zur Umfrage des Vorjahrs sogar noch einen Platz

nach vorne gerückt zu sein", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY

bei PAYBACK. "Schon über 10 Millionen Kund:innen in Deutschland nutzen die

PAYBACK App, weil sie einfach, sicher und praktisch ist und man mit ihr schnell

viele Punkte sammeln und sparen kann. Sie bündelt viele Services, die Coupons

sind immer dabei und auch mobiles Shoppen und Bezahlen ist möglich. Diese

weitere Auszeichnung zeigt einmal mehr, welchen tollen Mehrwert unsere App den

Nutzer:innen bringt", so Eichhorn.







Online-Befragung, bei welcher der Kundennutzen von rund 3.000 Unternehmen aus

mehr als 200 Branchen untersucht wurde. Insgesamt ist die Untersuchung das

Ergebnis von 850.000 Verbraucherurteilen. Alle Ergebnisse sind unter

http://www.kundenkoenig.de zugänglich. Eine Pressegrafik zu den Top 10

Alltags-Apps in Deutschland ist hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-u

nd-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback/) zu finden.



Über PAYBACK:



PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland

schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680

Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner"

Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag

pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder

eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien.

PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Shoppen,

Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von

über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top

3 Shopping-Apps in Deutschland und ist laut BILD (Studie Juli 2021) eine der

"Top 3 Alltags-Apps".



Pressekontakt:



Nina Purtscher

Pressestelle PAYBACK

Tel.: +49 (0) 89 997 41 206

Mobil: +49 (0) 172 94 30 713

mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACK



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/4992491

OTS: PAYBACK GmbH





