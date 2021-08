ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Notenbank hat die Zinsen wie erwartet nicht verändert. Der Leitzins bleibe bei 19,0 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag in Ankara mit. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Am Devisenmarkt legte der Kurs der türkischen Lira nach der Entscheidung zu.

Seit März hat sich der Leitzins trotz einer vergleichsweise hohen Inflation nicht mehr verändert. In der Türkei lag die Inflationsrate im Juli bei knapp 19 Prozent. Offiziell strebt die Notenbank eine Inflationsrate von fünf Prozent an. Auch künftig dürften die Zinsen in der Türkei hoch bleiben.