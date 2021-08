ALDI SÜD startet auf TikTok (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD geht auf den Social-Media-Kanälen einenSchritt weiter und erweitert mit einem eigenen TikTok-Kanal seineSocial-Media-Aktivitäten. Ziel ist es, künftig noch stärker die jungenZielgruppen anzusprechen. Nach Facebook und Instagram nimmt der Discounter nunauch die TikTok-User in seiner Social-Media-Strategie ins Visier und gestaltetinteraktiven Content für Millennials und die Generation Z.Seit diesem Monat kreiert ALDI SÜD Content für die Kurzvideo-Plattform TikTok,die in Deutschland eine stetig wachsende Fangemeinde hat. "TikTok stellt für unseine äußerst attraktive Plattform dar und wir sehen sie für die Interaktion mitder jungen Zielgruppe als essenziell an. Wir freuen uns deshalb, dass wir vonnun an eine Bühne bespielen, die uns neue Möglichkeiten bietet, Contentaufzubereiten. Auf TikTok sind wir kürzer, schneller und nicht in derklassischen Markensprache unterwegs", sagt Christoph Hauser, Director CustomerInteraction bei ALDI SÜD.