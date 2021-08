Tesla, Daimler, VW: Die meisten großen Autokonzerne sehen im batterieelektrischen Auto die Zukunft. Doch BMW glaubt auch an eine Zukunft für Wasserstoffautos. Ein Irrweg oder eine einmalige Chance? Analystenstimmen:

BMW-Chef Oliver Zipse hält weiter am Wasserstoffauto fest, obwohl die Konkurrenz aus Stuttgart und Wolfsburg längst nur noch auf Batterieautos setzt. Bei der Präsentation der Unternehmenszahlen für das zweite Quartal erklärte Zipse vergangene Woche: „Neben dem Elektroantrieb wird perspektivisch die Wasserstoff-Technologie an Bedeutung gewinnen. Und das nicht nur, so wie oft kolportiert, bei Nutzfahrzeugen. Wir liefern auch hier: Unsere Kleinserie des BMW i Hydrogen NEXT kommt im nächsten Jahr.“

Volkswagen will dagegen in Zukunft nur auf batterieelektrische Autos setzen. VW-Chef Herbert Diess hatte sich sogar wiederholt gegen Brennstoffzellenautos ausgesprochen. Der Financial Times erklärte er kürzlich: „Sie werden keinen breiten Einsatz von Wasserstoff in Autos sehen. Nicht einmal in zehn Jahren, weil die Physik dahinter einfach so unvernünftig ist.“