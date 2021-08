Hawkmoon hat Bohrungen über 3.300 Meter absolviert und sieben Bohrlöcher zur Analyse eingereicht

12. August 2021 - Vancouver, British Columbia - Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; FWB:966) („Hawkmoon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten 14 Bohrlöcher auf dem Goldprojekt Wilson (das „Konzessionsgebiet Wilson“) des Unternehmens gebohrt, protokolliert und beprobt hat. Sieben der ersten 14 Bohrlöcher wurden zur Analyse mittels Brandprobe an die Einrichtung von ALS Labs in Val d’Or (Quebec) (das „Labor“) übergeben. Die Bohrlöcher Nummer 15 bis 18 wurden überdies auf dem Konzessionsgebiet Wilson protokolliert und werden nach Val d’Or geschickt, wo sie geteilt und beprobt werden sollen. Hawkmoon bringt derzeit das Bohrloch HMW 21-19 nieder und plant, auf dem Konzessionsgebiet Wilson insgesamt 28 Bohrlöcher zu absolvieren. Darüber hinaus bohrt das Unternehmen derzeit im Bereich zwischen den Goldvorkommen Toussaint und Midrim. Hawkmoon wird das Bohrprogramm bei Midrim voraussichtlich bis Ende August abschließen.

Abbildung 1: Mineralisierung vom Typ Toussaint in Bohrloch HMW 21-06 auf einem Abschnitt von insgesamt rund 5 Metern (Bohrkernlänge, nicht unbedingt wahre Mächtigkeit), einem der Bohrlöcher, das dem Labor zur Analyse mittels Brandprobe vorgelegt wurde.

Das Konzessionsgebiet Wilson befindet sich rund 170 Kilometer nordöstlich von Val-d’Or und 15 Kilometer östlich der Ortschaft Lebel-sur-Quévillon in Quebec. Bislang haben alle Bohrlöcher eine Mineralisierung vom Typ Toussaint (die „Mineralisierung“) durchteuft. Die Mineralisierung zeichnet sich durch einen beigefarbenen bis hellgrauen vulkanischen Tuffstein aus, der lamelliert, geschert und stark durch Kieselerde und Serizit alteriert wurde. Die Mineralisierung besteht hauptsächlich aus Sulfidmineralen und ist am stärksten ausgeprägt in einer Reihe von nahezu parallelen Quarzerzgängen und -schnüren, die parallel zur Schichtung verlaufen.

Herr Branden Haynes, President von Hawkmoon, sagt dazu: „Hawkmoon ist begeistert von den bisherigen Fortschritten auf dem Konzessionsgebiet Wilson, die dem Zeitplan für das 5.000 Meter umfassende Programm voraus sind. Das Tempo der Arbeiten übertrifft unsere Erwartungen und alles in allem geht es gut voran. Das Unternehmen freut sich auf die Ergebnisse der ersten Bohrlöcher und jener, die folgen werden. Je nach der Bearbeitungsdauer im Labor gehen wir davon aus, nach dem Labour Day-Feiertag (6. September 2021) erste Analyseergebnisse zu erhalten.“