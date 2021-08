Interra Copper Corp. benennt Jason Nickel, P. Eng, zum Chief Executive Officer & erweitert Bohrprogramm

“Nach einem Vor-Ort-Besuch des Konzessionsgebiets Thane am letzten Wochenende, wo ich die zahlreichen hochgradigen Vorkommen an der Oberfläche gesehen habe, kann ich sagen, dass das Konzessionsgebiet eindeutig vielversprechendes Potenzial hat.” – Jason Nickel

12. August 2021, Vancouver, BC, Kanada – Interra Copper Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FWB: 3MX) (“Interra” oder das “Unternehmen”) gibt bekannt, dass Herr Jason Nickel, P. Eng, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (“CEO”) benannt wurde.

Herr Nickel hat einen Abschluss in Bergbautechnik (Applied Science in Mine Engineering) der University of British Columbia und ein Postgraduiertendiplom in BWL der Simon Fraser University. Jason bringt 25 Jahre Erfahrung in Bergbaubetrieb, Ingenieurwesen, Projektentwicklung und Management von Rohstoffunternehmen mit, wobei zehn Jahre lang sein Fokus auf dem Rohstoffmarkt für große und Junior-Unternehmen lag.

Interim President & CEO Dave McMillan bleibt weiterhin im Unternehmen als Director aktiv und wird Herrn Nickels Wechsel zum CEO unterstützen. Interra dankt Dave für sein Engagement und seinen Beitrag in den vergangenen Monaten und freut sich, dass er das Unternehmen weiterhin unterstützt.

Für das zu 100% unternehmenseigene Projekt Thane kann das Unternehmen berichten, dass das Programm aus Diamantbohrungen, geologischer Kartierung, Prospektion, Bodenproben und geophysikalischer Vermessung, mit dem Anfang Juli begonnen wurde, zeitlich und finanziell im geplanten Rahmen liegt.

Kernproben aus den ersten drei Bohrlöchern wurden zur Analyse an das Labor ALS Laboratory geschickt und die ersten Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Durch die Datenerfassung vor Ort konnte Mineralisierung identifiziert werden, die mit den Ergebnissen der IP- und geochemischen Untersuchungen übereinstimmen, die wir während des Explorationsprogramms im letzten Jahr erhalten haben. Die in diesem Jahr vom Unternehmen vorgenommenen Bohrungen sind die ersten Bohrlöcher, die jemals das Gebiet Cathedral getestet haben. Das Unternehmen berichtet erfreut, dass die vielversprechenden Hinweise aus diesen frühen Bohrlöchern zu einer Erweiterung des Bohrprogramms führten.