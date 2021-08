Jericho Energy Ventures beteiligt sich im Rahmen eines Auskunftsersuchens am Earthshot-Programm des US-Energieministeriums für den Bereich Wasserstoff

Newtown, PA und Vancouver, BC, den 12. August 2021 – Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV)(Frankfurt: JLM0)(OTC: JROOF) („Jericho“ oder „JEV“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen eines Auskunftsersuchens (Request for Information) des Earthshot Wasserstoff-Programms des U.S. Department of Energy (DOE) Forschungs- und Informationsmaterialien zu seinem patentierten, bahnbrechenden Wasserstoffkessel (Dynamic Combustion Chamber - DCC) eingereicht hat.

Die Energy Earthshots Initiative des DOE soll innerhalb der nächsten zehn Jahre einen raschen Durchbruch sauberer Energielösungen ermöglichen. Der erste Earthshot war der Wasserstoff-Shot, und die Einreichung von JEV zielt darauf ab, dem Wasserstoffprogramm des DOE dabei zu helfen, Projekte zu priorisieren, die Innovationen für sauberen Wasserstoff beschleunigen würden, die wiederum Emissionen reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und bis 2050 eine Wirtschaft ohne CO2-Emissionen ermöglichen könnten.

Der DCC, der von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies (HT), entwickelt wurde, ist der einzige emissionsfreie, geschlossene Wasserstoffkessel, der sauberen Prozessdampf erzeugt, ohne Luftschadstoffe oder Emissionen zu erzeugen. Die erste Generation des emissionsfreien DCC-Kessels von HT wird bereits in Modesto, Kalifornien, von der Plumber & Steam Fitters Union eingesetzt.

Das Wasserstoffprogramm des DOE, welches vom Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office unter dem Office of Energy Efficiency and Renewable Energy geleitet wird, führt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in folgenden Bereichen durch: Wasserstoffproduktion, Lieferung, Infrastruktur, Speicherung, Brennstoffzellen sowie verschiedene Endanwendungen für Transport-, Industrie- und stationäre Energieanwendungen. Das Programm umfasst auch Aktivitäten in den Bereichen Technologievalidierung, Fertigung, Analyse, Systementwicklung und -Integration, Sicherheit, Codes und Standards, Ausbildung und Personalentwicklung.