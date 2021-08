IL MAKIAGE Erwirbt Führendes Computer Vision Startup Voyage81

Das technologiefokussierte Beauty-Unternehmen erweitert seine bestehenden Deep-Learning-Fähigkeiten um modernste Computer-Vision-Technologie und bringt sie auf das Smartphone

NEW YORK, 12. August 2021 /PRNewswire/ -- IL MAKIAGE, das am schnellsten wachsende Beauty-Unternehmen in den USA, gibt heute die Übernahme von Voyage81 bekannt, einem Deep-Tech-Startup für KI-basierte Bildgebung. Die Übernahme von Voyage81 durch IL MAKIAGE ermöglicht es dem Unternehmen, die patentierten hyperspektralen Bildgebungssysteme von Voyage81 zu nutzen und die maschinellen Lernfähigkeiten des Unternehmens weiter zu verbessern, um die Beauty- und Wellnessbranche zu erneuern und zu revolutionieren. Es bildet auch die Bühne für die geplanten neuen Markeneinführungen des Unternehmens in den Bereichen Beauty und Wellness. Die Übernahme ist die zweite Technologieübernahme des Unternehmens innerhalb der letzten 24 Monate.