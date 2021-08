Rentschler Biopharma: Grundsteinlegung für neue US-Produktionsstätte im Großraum Boston

Neue Anlage am bestehenden Standort in Milford, MA, USA wird die cGMP-Produktionskapazitäten erheblich erweitern und die klinische und kommerzielle Versorgung mit lebenswichtigen Biopharmazeutika beschleunigen

Standort wird über hochflexible, automatisierte Produktionslinien verfügen sowie modernste Dienstleistungen und Digitalisierungstechnologien anbieten

Schwerpunkt der Multi-Produkt-Anlage liegt auf kommerzieller Produktion komplexer Moleküle für Kunden in den USA

Laupheim und Milford, MA, USA, 12. August 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gibt bekannt, dass das Unternehmen den ersten Spatenstich für seine neue Produktionsstätte gesetzt hat, die am bestehenden Standort in Milford, MA, USA im Großraum Boston errichtet wird. Das neue Rentschler Biopharma Manufacturing Center US (RBMC US) wird über eine zusätzliche Reinraumfläche von ca. 2.050 Quadratmetern verfügen und vier neue 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktoren beherbergen. Um die Komplexität der biopharmazeutischen Produktion für die Kunden von Rentschler Biopharma zu reduzieren, ist die Anlage so konzipiert, dass sie leicht an sich verändernde Kundenbedürfnisse angepasst werden kann. Das RBMC US wird voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb gehen.

Die Pläne für die Anlage sehen einen modern angelegten Großraum für flexibles upstream processing vor. Die für das downstream processing vorgesehenen Bereiche sind mit Räumlichkeiten zum Vorbereiten der Prozesse und Lagern von Puffern ausgestattet. Das Gebäudedesign lässt künftige Anpassungen in Bezug auf Größe und Kapazität zu. Die Produktionsstätte wird erweiterte Kapazitäten für Qualitätskontrolle (QC), Entwicklung und Lagerhaltung umfassen. Die neue, hochmoderne Anlage wird in hohem Maße automatisiert sein und Industrie-4.0-Lösungen nutzen. Dazu gehören innovative digitale Dienstleistungen und Analysen, wie z. B. Analytik zur Optimierung der Ausbeute, Überwachung der Abläufe mit Augmented / Virtual Reality und kontaktlose Chargenfreigabe.