KEPLER CHEUVREUX stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe die starken Vorabzahlen bestätigt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Quartalsbilanz./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben