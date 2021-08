STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Nachdem der Euro-Bund-Future auf dem Niveau der letzten Handelswoche startete, erreichte er am Dienstagnachmittag bei 176,95 Prozentpunkten sein bisherigen Wochenverlaufshoch. Anschließend ging es für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future aber bis Mittwochvormittag kontinuierlich auf 176,21 Prozentpunkte bergab. Bei derzeit 176,66 Prozentpunkten am Donnerstagvormittag entspricht dies einer Rendite von -0,46%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe notiert mit -0,01% nur noch minimal im negativen Bereich.

Anlegertrends

VW Financial Services begibt drei neue Anleihen

Die Volkswagen-Gesellschaft VW Financial Services emittiert gleich drei neue Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A2LQ6Q) mit Fälligkeit zum 12.02.2025 weist bei einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro einen Nominalzinssatz von 0,00% auf. Die zweite Anleihe (WKN A2LQ6R) mit Fälligkeit zum 12.02.2027 verfügt über einen Zinssatz von 0,125%. Hier beträgt das Emissionsvolumen eine Milliarde Euro. Die dritte Anleihe (WKN A2LQ6S) läuft bis zum 12.02.2030 und gewährt ihren Gläubigern eine Verzinsung von 0,375%. Diese Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro. Bei den beiden Anleihen mit einer positiven Nominalverzinsung erfolgt die erste anteilige Zinszahlung am 12.02.2022. Die weiteren Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit sind jeweils 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. S&P vergibt für VW Financial Service ein A2 Rating mit einem stabilen Ausblick.