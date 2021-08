Die Scope Hamburg bestätigt das Rating der GEFA BANK erneut mit A

Hamburg (ots) - Das Geschäftsrisiko der GEFA BANK schätzt die Agentur aufgrund

ihrer guten Marktposition als einer der führenden Objekt- und Absatzfinanzierer

in Deutschland sowie der hohen Branchen- und Objektkompetenz als moderat bis

leicht erhöht ein. Zu den maßgebenden Risikotreibern gehören aus Sicht der

Ratingagentur die erhöhte Konjunktursensivität, hohe Wettbewerbsintensität,

strukturelle Veränderungen des Marktumfeldes sowie ein hoher Anteil von

Nutzfahrzeugfinanzierungen am Kreditportfolio. Positiv bewertet die Agentur die

angesichts des Strukturwandels laufende Anpassung und Weiterentwicklung der

strategischen Ausrichtung. Die GEFA BANK verfügt nach Einschätzung der Agentur

über ein moderates Finanzrisiko . Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die

angemessene Kapitalstruktur, die hohe Risikotragfähigkeit, der gute Zugang zu

Fremdfinanzierungsmittel sowie die gute finanzielle Flexibilität.



Die GEFA BANK GmbH, Wuppertal gehört zu den führenden Anbietern von Absatz- und

Objektfinanzierungen in Deutschland. Die GEFA BANK GmbH erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2020 mit 569 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme in Höhe von EUR

6,0 Mrd. Bruttoerträge von EUR 486,5 Mio. GEFA ist eine Tochtergesellschaft der

französischen Großbank Société Générale S. A.





Die Zusammenfassung des Ratingberichts sowie die relevante Rating Methode sindauf scopehamburg.com (https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.GEFA Bank GmbH GEFA BANK GmbH > Scope Hamburg GmbH (ehrg.de) (https://www.ehrg.de/veroeffentlichte-ratings/gefa-gesellschaft-fuer-absatzfinanzierung-mbh/)Die Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) wurde 2001 alsunabhängige europäische Ratingagentur gegründet und konzentriert sich aufUnternehmens- und Projekt-Ratings. Die Scope Hamburg GmbH ist gemäß derVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments registriert und wirdvon der European Banking Authority (EBA) als externe Ratingagentur (ECAI)anerkannt. Die Scope Hamburg GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Scope Group,dem führenden europäischen Anbieter von unabhängigen Kreditratings, ESG-Analysenund Fondsanalysen.© 2021 Scope Hamburg GmbH ("SHG") and/or its licensors and affiliates. Allrights reserved.CREDIT RATINGS ISSUED BY SHG ARE SHG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURECREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES,AND SHG'S PUBLICATIONS MAY INCLUDE SHG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURECREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES.SHG DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITS CONTRACTUAL,FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY COME DUE AND, IN THE CASE OF ISSUANCE-LEVEL CREDIT