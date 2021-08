Belgische Versicherer könnten knapp 600 Millionen Euro an Flutopfer zahlen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.08.2021, 14:29 | 18 | 0 | 0 12.08.2021, 14:29 | NAMUR (dpa-AFX) - Die wallonische Regierung und Versicherungen haben sich auf eine Entschädigungshöhe für die Flutopfer in Belgien verständigt. Demnach sollen Versicherer bis zu 590 Millionen Euro zahlen, wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag berichtete. Den Angaben zufolge müssten sie eigentlich aufgrund gesetzlicher Regelungen nur einen Betrag von bis zu 320 Millionen zahlen. Der insgesamt entstandene Schaden der versicherten Menschen wird aber auf 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro geschätzt. Die Wallonie will dem Bericht zufolge die Differenz ausgleichen. Vor allem der östliche Teil des Landes war ähnlich wie Deutschland Mitte Juli von schweren Unwettern mit heftigen Überschwemmungen getroffen worden. Mehr als 40 Menschen kamen den Angaben zufolge ums Leben./mjm/DP/jha







