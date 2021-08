DEUTSCHE BANK stuft LANXESS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analyst Tim Jones attestierte dem Chemiekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:04 / GMT