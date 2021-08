DEUTSCHE BANK stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn attestierte dem Konzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine solide Entwicklung im ersten Halbjahr./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:04 / GMT