Deutsche Industrie REIT NAV erhöht und Prognose bestätigt Deutsche Industrie REIT hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 einen Anstieg der Mieteinnahmen von 29,7 Millionen Euro auf 37,3 Millionen Euro verbucht. In diesem Zeitraum sind die Funds from Operations von 18,3 Millionen Euro …