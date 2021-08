Frankfurt am Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die

Landwirtschaftliche Rentenbank einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach

Förderkrediten in ihrer Fördersparte "Landwirtschaft". Dies war insbesondere auf

das "Investitionsprogramm Landwirtschaft" des Bundesministeriums für Ernährung

und Landwirtschaft (BMEL) zurückzuführen. Bei diesem Programm kombiniert die

Rentenbank ihre Programmkredite für die Landwirtschaft mit Zuschüssen des BMEL

für Investitionen in umwelt- und ressourcenschonende Technik.



"Ressourcenschonende Landbewirtschaftung sowie verstärkte Anstrengungen beim

Klima- und Umweltschutz und die Verbesserung der Biodiversität sind zentrale

Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht. Wir freuen uns daher

sehr, dass das Bundesprogramm für diese Zwecke so gut angenommen wird. Mit

unserer etablierten Förderinfrastruktur unterstützen wir damit

landwirtschaftliche Betriebe bei den dafür notwendigen Weichenstellungen", so

Dr. Horst Reinhardt, Sprecher des Vorstands der Rentenbank.







verdreifacht



Bedingt durch das "Investitionsprogramm Landwirtschaft" stieg die

Kreditnachfrage in der Fördersparte "Landwirtschaft" im ersten Halbjahr 2021

kräftig um ein Drittel auf 1 301 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 986 Mio. Euro).

Entsprechend waren Finanzierungen für landwirtschaftliche Maschinen besonders

gefragt. Auf sie entfiel ein Anteil von ca. 40 % des Förderneugeschäfts dieser

Sparte.



Auch in der Fördersparte "Erneuerbare Energien" stieg das Neugeschäft mit

Förderdarlehen deutlich um knapp ein Drittel auf 443 Mio. Euro (341 Mio. Euro).

Hier machte sich die Einführung einer Darlehensvariante mit Zinsbindung über 10

Jahre im September 2020 bemerkbar. Insbesondere Finanzierungen für

Windkraftanlagen verdreifachten sich dadurch fast von 109 Mio. Euro auf 291 Mio.

Euro im Berichtszeitraum.



Von Folgen der Corona-Pandemie waren weite Teile der Landwirtschaft weniger

stark als andere Wirtschaftsbereiche betroffen. Das spiegelte sich in der

Kreditnachfrage im Liquiditätssicherungsprogramm der Rentenbank wider, das für

betroffene Unternehmen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des Weinbaus

geöffnet wurde. Das Kreditvolumen dafür lag im ersten Halbjahr 2021 bei 19,1

Mio. Euro (18,1 Mio. Euro).



Rückläufig war dagegen das Neugeschäft in der Fördersparte "Agrar- und

Ernährungswirtschaft". Aufgrund der zurückgehenden Nachfrage nach Maschinen- und

Betriebsmittelfinanzierungen lag es bei 432 Mio. Euro (540 Mio. Euro).



Das Neugeschäft in der Fördersparte "Ländliche Entwicklung" ging im ersten Seite 2 ► Seite 1 von 2



Programmkredite für Maschinen sehr gefragt, Windkraftfinanzierungen fastverdreifachtBedingt durch das "Investitionsprogramm Landwirtschaft" stieg dieKreditnachfrage in der Fördersparte "Landwirtschaft" im ersten Halbjahr 2021kräftig um ein Drittel auf 1 301 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 986 Mio. Euro).Entsprechend waren Finanzierungen für landwirtschaftliche Maschinen besondersgefragt. Auf sie entfiel ein Anteil von ca. 40 % des Förderneugeschäfts dieserSparte.Auch in der Fördersparte "Erneuerbare Energien" stieg das Neugeschäft mitFörderdarlehen deutlich um knapp ein Drittel auf 443 Mio. Euro (341 Mio. Euro).Hier machte sich die Einführung einer Darlehensvariante mit Zinsbindung über 10Jahre im September 2020 bemerkbar. Insbesondere Finanzierungen fürWindkraftanlagen verdreifachten sich dadurch fast von 109 Mio. Euro auf 291 Mio.Euro im Berichtszeitraum.Von Folgen der Corona-Pandemie waren weite Teile der Landwirtschaft wenigerstark als andere Wirtschaftsbereiche betroffen. Das spiegelte sich in derKreditnachfrage im Liquiditätssicherungsprogramm der Rentenbank wider, das fürbetroffene Unternehmen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des Weinbausgeöffnet wurde. Das Kreditvolumen dafür lag im ersten Halbjahr 2021 bei 19,1Mio. Euro (18,1 Mio. Euro).Rückläufig war dagegen das Neugeschäft in der Fördersparte "Agrar- undErnährungswirtschaft". Aufgrund der zurückgehenden Nachfrage nach Maschinen- undBetriebsmittelfinanzierungen lag es bei 432 Mio. Euro (540 Mio. Euro).Das Neugeschäft in der Fördersparte "Ländliche Entwicklung" ging im ersten