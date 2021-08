Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DZ BANK stuft T-Mobile US auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 170 US-Dollar belassen. Analyst Matthias Volkert sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dynamischen Zahlen des US-Mobilfunktochter der …