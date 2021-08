NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte angesichts des aktuellen Rekordlaufs erst einmal kaum verändert in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial kaum verändert bei 35 482 Punkten.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Am Donnerstag nun wurde bekannt, dass in den USA die Erzeugerpreise überraschend und deutlich angezogen haben.