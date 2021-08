Mynaric unterzeichnet millionenschweren Vertrag mit SpaceLink

WASHINGTON, D.C., 12. August 2021 - Mynaric und SpaceLink gaben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Verkauf von OISL-Terminals (Optical Inter-Satellite Link) für Satelliten im mittleren Erdorbit (MEO) bekannt. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von bis zu 28 Millionen US-Dollar abhängig von der Ausübung von Optionen und der Auswahl des Satellitenherstellers durch SpaceLink. Mynaric geht davon aus, dass die ersten Einheiten für SpaceLink im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Die Vereinbarung beinhaltet gegenseitig vereinbarte Meilensteinzahlungen bis zur Erstauslieferung.

"Die letzten Details dieser Vereinbarung sind nur der Anfang einer strategischen Partnerschaft, die eine schnelle, hochsichere und kontinuierliche Kommunikation zwischen Raumfahrzeugen und dem Boden ermöglichen soll. Unser industrialisierter Produktionsansatz wird es uns ermöglichen, den wachsenden Bedarf zu decken, während die SpaceLink-Konstellation wächst", sagte Tina Ghataore, Präsidentin von Mynaric USA und Chief Commercial Officer von Mynaric.

Die Vereinbarung folgt dem bereits angekündigten Rahmenvertrag, der außerdem mögliche Folgeaufträge und eine weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen vorsieht. Auf dieser Grundlage wird Mynaric über die heutige Ankündigung hinaus voraussichtlich optische Kommunikationsterminals (OCT) für SpaceLink-Kunden im niedrigen Erdorbit (LEO) liefern. Diese Terminals sollen mit dem SpaceLink MEO-Datenrelaisdienst verbunden werden. Beide Vereinbarungen stärken die Beziehung zwischen den beiden Luft- und Raumfahrtunternehmen zum beiderseitigen Nutzen erheblich.

Über SpaceLink

SpaceLink baut einen Informationssuperhighway für die Raumfahrtindustrie auf, der die Menschheit in ein neues Zeitalter des Weltraumhandels, der Erforschung, des Umweltbewusstseins und der Sicherheit führen wird. Das Datenrelaissystem Always in SightTM bietet eine globale Abdeckung, die es Betreibern von Raumfahrtsystemen ermöglicht, ihre Anlagen optimal zu nutzen. Die SpaceLink Corporation hat ihren Hauptsitz im Raum Washington DC und verfügt über Büros im Silicon Valley, Kalifornien. Sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Electro Optic Systems Holdings Limited, einer an der australischen Börse gehandelten Aktiengesellschaft.