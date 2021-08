Banken durchlaufen Umbruch im Risikomanagement (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Wie die globale Studie "Risk Management 2025 and beyond" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC)

ergab, befindet sich die Risikosteuerung in den Banken mitten in einem

nachhaltigen Wandel. "Insbesondere die Covid 19-Pandemie hat gezeigt, dass die

Herausforderungen komplexer werden und nichtfinanzielle Risiken nur unpräzise

antizipiert werden können. Die Analyse der Vergangenheit bleibt, hinzu kommt

mehr und mehr die Vorhersage und der Blick auf die Risiken der Zukunft", ist Dr.

Sami Khiari, Risiko-Experte und Partner bei PwC Deutschland überzeugt.







auch der Organisation und Integration in das Geschäftsmodell einer Bank. Für die

Studie wurden insgesamt 1500 Datenpunkte ausgewertet und Vertreter:innen von 60

internationalen Banken befragt.



Nichtfinanzielle und übergreifende Risiken im Blick



Wesentliche Herausforderungen sehen die befragten 80 Senior Risk Professionals

dabei in einem stärkeren Augenmerk auf ihre operative Resilienz und die

Integration der Risiken. Etwa zwei Drittel der Banken sehen den größten

Veränderungsbedarf der nächsten drei Jahre bei den nichtfinanziellen Risiken.

Während die meisten Banken die Abdeckung nichtfinanzieller Risiken erweitern und

weiterhin in neue Fähigkeiten investieren, ist industrieübergreifend ein

erheblicher Sprung erforderlich. Nur so können zukunftsorientierte und

datengestützte Erkenntnisse gewonnen werden. Dazu zählt der Studie zufolge auch

eine engere Verzahnung der Risiko- und Compliance-Funktion.



Operationelle Widerstandsfähigkeit als zentrales Element



Eine weitere Priorität liegt für die Banken darin, dass Risikoverantwortliche

und ihre Teams innovative Ansätze entwickeln, um auf thematische und

nichtfinanzielle Risiken einzugehen. Die größten Gefahren für die

Bankenindustrie werden in Cyber-Risiken und ESG (jew. 77%), sowie zunehmender

Regulation (62%) gesehen. Hinzukommen Fraud, Geldwäsche, oder die ständig

wachsende Abhängigkeit von einem komplexen Netz aus Dritt-, Viert- und

Fünftparteien. Da sich die wachsende Zahl an Risiken als schwer oder gar nicht

vorhersagbar erweist, wird die operative Widerstandsfähigkeit zu einem zentralen

Instrument für die Geschäftsführung.



Die Branche befindet sich hier noch in einem sehr frühen Stadium der Analyse.

Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten und Infrastruktur könnten dazu

führen, dass die Risiken und Chancen nicht hinreichend abgeschätzt werden Seite 2 ► Seite 1 von 2



