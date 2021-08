Effiziente EVO-Motoren des neuen SKODA FABIA ermöglichen höhere Reichweite dank geringerem Verbrauch (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Fünf Aggregate decken Leistungsspektrum von 48 kW (65

PS)(1) bis 110 kW (150 PS)(1) ab



> Viele neue Detaillösungen reduzieren Verbrauch und Emissionen der

EVO-Aggregate



> Auf Wunsch Sportfahrwerk mit Tieferlegung oder Schlechtwegepaket mit mehr

Bodenfreiheit





Größere Auswahl, ein breiteres Leistungsspektrum und noch mehr Effizienz: Dievierte Generation des SKODA FABIA geht mit fünf effizienten Motoren der neuenEVO-Generation aus dem Volkswagen Konzern an den Start. Diese decken eineLeistungsspanne von 48 kW (65 PS)(1) bis 110 kW (150 PS)(1) ab und erfüllen diestrenge Abgasnorm Euro 6d. Vier der fünf Triebwerke ermöglichen in Kombinationmit dem erstmals auf Wunsch erhältlichen 50-Liter-Tank mehr als 900 KilometerReichweite im WLTP-Zyklus. Als Option bietet SKODA für den FABIA einSchlechtwegepaket mit um 15 Millimeter erhöhter Bodenfreiheit oder ein strafferabgestimmtes Sportfahrwerk mit 15 Millimetern Tieferlegung an.Für den neuen FABIA stehen insgesamt fünf Triebwerke der EVO-Motorengenerationaus dem Volkswagen Konzern zur Wahl, die alle die Abgasnorm Euro 6d erfüllen.Die beiden 1,0 MPI-Motoren erreichen jetzt eine Leistung von 48 kW (65 PS)(1)und 59 kW (80 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 - 4,5 l/100 km,CO2-Emissionen kombiniert 107 - 104 g/km). Für den Kraftschluss sorgt bei beidendas manuelle 5-Gang-Schaltgetriebe, ebenso wie beim 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS)(Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,8 - 4,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert109 - 104 g/km). In Kombination mit dem 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS) ist ein6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,8 - 4,5 l/100 km,CO2-Emissionen kombiniert 110 - 103 g/km) oder 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG)verbaut (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 - 4,6 l/100 km, CO2-Emissionenkombiniert 108 - 105 g/km). Leistungsstärkster Motor für den neuen FABIA ist der1,5 TSI mit 110 kW (150 PS)(1) und 7-Gang-DSG.Der größte Teil der Motoren sowie alle Getriebe für den neuen SKODA FABIA werdenin der Tschechischen Republik produziert. Die MPI-Motoren und die1,0-TSI-Triebwerke entstehen in Mladá Boleslav und auch die Schaltgetriebelaufen im SKODA Stammwerk vom Band. Das 7-Gang-DSG wird im SKODA Werk Vrchlabígefertigt. Erstmals ist der FABIA anstelle des serienmäßigen40-Liter-Kraftstoffbehälters optional mit einem 50-Liter-Tank erhältlich, der inKombination mit vier der fünf Triebwerke eine maximale Reichweite von mehr als900 Kilometern im WLTP-Zyklus ermöglicht.