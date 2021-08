Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Karwendelbahn AG - a.o.-HV am 22.09.2021 und 24.09.2021 - die außerordentlichen Hauptversammlungen finden am Mittwoch, dem 22.09.2021 im Internationalen Handelszentrum (IHZ), Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Raum 0729 , 7. Etage im Hochhaus um 11:00 Uhr und am Freitag, dem 24.09.2021 im H4 Hotel Berlin …