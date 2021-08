Lipton Ice Tea unterstützt die Gastronomie mit einer halben Million Euro - und so können Supporter helfen (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -



Im Café mit den besten Freunden Neuigkeiten austauschen? Im Lieblings-Restaurantmit der Familie leckere Gerichte genießen? Mit den Kolleginnen und Kollegen imStammlokal gemeinsam die Mittagspause verbringen? Das ist nun endlich wiedermöglich. Trotzdem kann die Gastronomiebranche jede Unterstützung gebrauchen.Deswegen hat Lipton Ice Tea die Sommer-Kampagne "Schenke ein Lächeln" gestartet.Bei der Aktion bekommt Lipton Ice Tea zusätzlich prominente Unterstützung! DieKabel Eins Doku-Serie "Mein Lokal, Dein Lokal" mit TV-Koch und Moderator MikeSüsser hat eine Kooperation mit der Lipton Ice Tea "Schenke ein Lächeln"Sommer-Kampagne. Darüber hinaus macht eine Vielzahl bekannter Influencertatkräftig auf die Aktion aufmerksam, darunter Stars wie Stefano Zarella, SarahEngels, Kayef, Yasin und Samira.Seit Anfang Juni konnten sich Gastronomen auf der Aktionswebsitehttp://www.lipton-supports-locals.de registrieren und ihre Gäste dazumotivieren, für sie zu voten. Bis Ende September 2021 können Supporter im Handeldie "lächelnden" Lipton Ice Tea Aktionsflaschen erwerben und mit dem Code imFlaschendeckel auf der Aktionswebsite für ihren Lieblingsbetrieb abstimmen:1. Lipton "Schenke ein Lächeln" Aktionsflasche kaufen2. Auf http://www.lipton-supports-locals.de gehen und Lieblingsgastronomiesuchen3. Code, der im Deckel der Aktionsflasche steht, auf der Website eingeben undabstimmenDie Abstimmung lohnt sich für die Supporter sogar doppelt. Sie können damitnicht nur ihre Lieblingsgastronomie unterstützen, sondern auch selbst etwasgewinnen: Lipton Ice Tea verlost zweimal pro Woche einen Gutschein im Wert von200 Euro für eine Gastronomie ihrer Wahl unter allen, die ihre Stimme auf derAktionswebsite abgegeben haben.Für die teilnehmenden Betriebe gibt es Geldpreise im Wert von insgesamt einerhalben Million Euro zu gewinnen! Die Gastronomie mit den meisten Stimmen erhältvon Lipton 100.000 Euro, der zweite Platz 60.000 Euro und Platz 3 gewinnt 35.000Euro. Die Plätze 4 bis 10 dürfen sich über einen Gewinn von jeweils 15.000 Eurofreuen und die Plätze 11 bis 50 über jeweils 5.000 Euro.Das Lieblingslokal ist noch nicht dabei? Dann können Supporter ihrenStammimbiss, das kleine französische Café, den Lieblings-Italiener oder dasliebste Sternerestaurant dazu motivieren, sich vor Ende September 2021 auf derAktionswebsite zu registrieren.* * *Über PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal inüber 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinemumfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem dieMarken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana und SodaStreamgehören, erzielte PepsiCo 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 70 MilliardenUS-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl angenussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlichjeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für ConvenientFoods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". "Winning withPurpose" steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen undNachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.pepsico.com und http://www.pepsico.dePressekontakt:Adriana CeramiLead Corporate Communications D/A/CHPepsiCo Deutschland GmbHHugenottenallee 17363263 Neu-IsenburgTelefon: +49 152 546 169 80E-Mail: mailto:adriana.cerami@pepsico.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58045/4992679OTS: PepsiCo Deutschland GmbH