FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein nochmals leicht verbesserter Jahresausblick der Deutschen Telekom ist am Donnerstag bei den Anlegern sehr gut angekommen. Die T-Aktie stieg am Nachmittag auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren und notierte als Spitzenreiter im Dax zuletzt 3,3 Prozent höher bei 18,494 Euro. Mehr hatte sie zuletzt Anfang 2002 gekostet.

Dank des boomenden Geschäfts der US-Mobilfunktochter T-Mobile US bleibt die Telekom auf Erfolgskurs. Doch auch in Europa kann der Riese aus eigener Kraft wachsen. "Alle Bereiche des Konzerns haben im ersten Halbjahr ihr Ergebnis gesteigert und damit die Wachstumsstory des Konzerns fortgeschrieben", sagte Konzernchef Timotheus Höttges. Der Konzernüberschuss stieg im zweiten Quartal um fast 150 Prozent. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hoben die Bonner deshalb ihr Ergebnisziel für das laufende Jahr an.