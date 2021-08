NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Börsenstart am Donnerstag ist der US-Leitindex Dow Jones Industrial auf ein weiteres Rekordhoch gesprungen. Zuletzt notierte er etwas darunter prozentual unverändert mit 35 486,68 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,12 Prozent auf 4442,45 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 14 972,91 Punkte vor.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./ajx/zb