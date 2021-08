Velocity Clinical Research verstärkt das Managementteam im Zuge der europäischen Expansion

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire) - Velocity Clinical Research

("Velocity"), die weltweit größte integrierte Organisation für klinische

Prüfzentren, hat heute bekannt gegeben, dass sie ihr Managementteam im Zuge

ihrer europäischen Expansion verstärkt hat.



Schwergewichte der pharmazeutischen Industrie haben sich dem Team angeschlossen,

darunter Dominic Clavell, Executive Vice President, Europe, Erin Williams, Vice

President, Contracts and Regulatory und Charles-Hubert Devaux, Senior Director,

Patient Recruitment.





Dr. G. Paul Evans, Chief Executive und Präsident von Velocity Clinical Research, sagte: "Velocity erschließt eine neue Kategorie von Pharmadienstleistungen.Die Landschaft der klinischen Prüfzentren wird sich in den nächsten 12 Monatenstark verändern, und Velocity ist gut aufgestellt, um von dieserMarktkonsolidierung zu profitieren."Wenn US-Unternehmen versuchen, nach Europa zu expandieren, tun sie dies in derRegel aus der Ferne und versuchen, ihre Geschäfte von den USA aus zu verwalten.Wir brechen die Form, indem wir unsere Mitarbeiter vor Ort einsetzen."Dominic Clavell kommt zu Velocity, um das europäische Geschäft zu leiten,nachdem er eine glänzende Karriere in einigen der weltweit führenden klinischenForschungsorganisationen, Standortmanagementorganisationen und Pharmaunternehmenwie Parexel, IQVIA, Synexus und Novartis hinter sich hat.Dominic Clavell, Executive Vice President, Europe, kommentierte: "DieErfahrungen mit COVID haben die Einstellung in Europa gegenüber kommerziellerklinischer Forschung deutlich verändert, weshalb diese Expansion in Europa zurrechten Zeit kommt. Wir sind uns bewusst, dass Europa aufgrund der Strukturendes öffentlichen Gesundheitswesens andere Herausforderungen stellt als dieVereinigten Staaten, weshalb eine physische Präsenz auf dem Kontinent vongrößter Bedeutung ist."Gleichzeitig verstärkt Velocity sein Führungsteam in den USA, da sich dasUnternehmen nach dem Verkauf an GHO Capital im April dieses Jahres auf seinenächste Wachstumsphase vorbereitet.Erin Williams wechselt als Vice President of Regulatory and Site Contracting vonParexel, wo sie als Global Head of Site Contracting tätig war, zu Velocity undwar zuvor in der gleichen Funktion für PPD tätig. Williams kommentierte: "DieBeschleunigung des Studienbeginns ist der Schlüssel, um klinische Studien zubeschleunigen und Medikamente schneller auf den Markt zu bringen. Derintegrierte Charakter des Velocity-Standortmodells versetzt uns in eineeinzigartige Position, um dies voranzutreiben, indem wir zum Beispiel einen