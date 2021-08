DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat RWE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 33,50 auf 36,50 Euro angehoben. Analyst Werner Eisenmann begründete sein neues Anlagevotum mit zahlreichen neuen Kooperationen des Energiekonzerns und der Erwartung von langfristig sehr hohen Wachstumsmöglichkeiten aufgrund der Stärken von RWE in den Bereichen Offshore-Wind und Wasserstoff. Nach den Kursrückgängen und mittlerweile attraktiven Bewertungsrelationen ordne er deshalb die kurzfristig vorhandenen Risikofaktoren den langfristig außerordentlich guten Perspektiven unter, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 14:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 14:36 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.