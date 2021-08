BGH stärkt im Abgasskandal erneut Verbraucher / Kleiner Schadensersatz in Form einer Kaufpreis-Minderung rechtens / VW-Klagen weiterhin erfolgversprechend

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lahr (ots) - Erneut hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechte der Verbraucherim Abgasskandal gestärkt. Das Gericht sprach mit Urteil vom 6. Juli 2021 einemVW-Kunden Schadensersatz in Form einer Kaufpreis-Minderung zu (Az. VI ZR 40/20)(https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021154.html;jsessionid=348B3B86EE02E1F54C3E0ABC727413D0.2_cid359?nn=10690868) . Beidiesem sogenannten kleinen Schadensersatz kann der Verbraucher sein Fahrzeugbehalten. Beim großen Schadensersatz erhalten Kunden den Kaufpreis abzüglicheiner Nutzungsentschädigung - müssen aber das Fahrzeug zurückgeben. Die KanzleiDr. Stoll & Sauer sieht im Urteil Auswirkungen auf Verfahren gegen Fiat-Chryslerund Daimler. Auch hier haben die Verbraucher jetzt beste Chancen auf den kleinenSchadensersatz. Dr. Stoll & Sauer empfiehlt Betroffenen die anwaltliche Beratungim kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten denVerbraucherzentrale Bundesverband in der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer für 260.000VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.Beim kleinen Schadensersatz behält der Verbraucher sein FahrzeugDer Bundesgerichtshof (BGH) gibt Verbrauchern eine weitere Möglichkeit an dieHand, Schadensersatz im Abgasskandal der Automobilbranche einzuklagen. Beimsogenannten kleinen Schadensersatz fordert der Verbraucher eineKaufpreisminderung. Der BGH hat diese Vorgehensweise in Verfahren für rechtenserklärt. Dr. Stoll & Sauer fasst das vorliegende Verfahren mit Urteil kurzzusammen:- Die Klägerin kaufte im Juli 2015 in einem Autohaus einen gebrauchten VW PassatVariant, der mit einem 2,0-Liter Dieselmotor des Typs EA189, SchadstoffnormEuro 5 ausgestattet war. Das Fahrzeug ist im Diesel-Abgasskandal von VWverwickelt. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro 5-Norm wurden nur auf demPrüfstand eingehalten. VW entwickelte in ein Software-Update, das vomKraftfahrt-Bundesamt freigegeben und auch Passat aufgespielt wurde.- Der BGH bestätigt das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart. VW istgegenüber der Klägerin zum Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidrigerSchädigung im Sine von §826 BGB verpflichtet.