UBS stuft K+S auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach detaillierten Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass sich im zweiten Quartal die Preisgestaltung in Argentinien und die starke Nachfrage aus der Industrie als Wachstumstreiber erwiesen hätten, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Dünger- und Salzkonzerns. Nun aber richte sich die Aufmerksamkeit darauf, welchen Einfluss die Sanktionen gegen Belarus auf das Geschäft von K+S im zweiten Halbjahr haben könnten./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.