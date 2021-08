Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Plus 35% in 4 Wochen Der Bitcoin nimmt an Fahrt auf – Analysten jonglieren mit großen Zahlen Knapp zehn Prozent hat der Bitcoin-Kurs im Vergleich zur vergangenen Woche noch einmal hinzugewonnen. Notierte das Wochenhoch am Mittwoch sogar bei 46.736 US-Dollar, steht der Kurs nun wieder etwas unter 45.000.