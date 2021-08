Limitierte Ford GT Heritage Edition huldigt den Ursprüngen der Supersportwagen-Serie und feiert Prototypen von 1964 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Ford GT-Supersportwagen geht 2022 in sein letztes Produktionsjahr. AlsHommage an die Ford GT-Prototypen von 1964, die die Basis zu Ford's LeMans-Siegen von 1966 bis 1969 und erneut 2016 legten, ist nun eine limitierteFord GT Heritage Edition bestellbar: die "Ford GT '64 Prototype HeritageEdition". Die Designer ließen sich dabei vom Ford GT-Prototypen aus dem Jahre1964 inspirieren, der am 3. April 1964 auf der New York International Auto Showerstmals präsentiert wurde und Amerikas einziges Le Mans-Siegerfahrzeug wurde.Debütieren wird die "Ford GT '64 Prototype Heritage Edition" im Rahmen derbereits begonnenen "Monterey Car Week" (Kalifornien). Dort wird ein Exemplarzusammen mit dem einzigen noch existierenden - von ursprünglich fünf gebauten -Ford GT-Prototypen aus dem Jahre 1964 (GT/105) im Rampenlicht stehen, derübrigens noch seine Original-Lackierung trägt."Dies ist die erste Ford GT Heritage Edition, die über die bloße Erinnerung anRennsiege hinausgeht. Das Modell ehrt vielmehr die Ursprünge derFord-Supersportwagen", sagt Mike Severson, Ford GT Program Manager. "Die Ford GT'64 Prototype Heritage Edition ist eine moderne Interpretation des Originals,dem dieses exklusive Fahrzeug unverkennbar seinen Tribut zollt".Limitierte Auflage zu Ehren der fünf ursprünglichen GT-PrototypenDer "Ford GT '64 Prototype Heritage Edition"-Supersportwagen ist inWimbledon-White lackiert und an seinem "Antimatter-Blue"-Livree zu erkennen,einschließlich eines schwarzen Rallye-Streifens auf Dach und Heckspoiler. Zuseinen modernen Akzenten zählen freiliegende Kohlefaser-Komponenten sowie20-Zoll-Kohlefaserräder. Für eine zeitgenössische Fahrzeugästhetik sorgenaußerdem silberfarben lackierte Brembo-Bremssättel mit schwarzer Grafik sowieschwarze Radmuttern.Kohlefaser wurde auch im Innenraum verarbeitet, etwa an Türschwellern, denunteren A-Säulen und der Mittelkonsole. Ein weiteres Highlight sind die