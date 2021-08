DGAP-Adhoc AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft zeigt FMA den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.08.2021, 17:16 | 15 | 0 | 0 12.08.2021, 17:16 | AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft zeigt FMA den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit an ^

AutoBank AG: Autobank Aktiengesellschaft zeigt FMA den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit an

12.08.2021 / 17:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Autobank Aktiengesellschaft hat heute der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 73 Abs 1 Zif 6 BWG angezeigt.

Grund hierfür ist eine Regressforderung der Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.(ESA) an die Autobank in Höhe von über EUR 70 Mio. aufgrund der bisher geleisteten Auszahlungen, die sofort fällig gestellt wurde. Die Auszahlungen erfolgten, nachdem die FMA mit Bescheid vom 30.7.2021 der Autobank die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt hat, wodurch der Sicherungsfall ausgelöst wurde. Die gegenüber der Autobank Aktiengesellschaft seitens der ESA geltend gemachte Forderung übersteigt die derzeitigen liquiden Mittel der Bank; es ist der Autobank nicht möglich, sich die erforderlichen Zahlungsmittel kurzfristig (z.B. durch Portfolioverkäufe) zu beschaffen. Insbesondere sind Portfolioverkäufe mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden.

Es obliegt nun der FMA, gegebenenfalls einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Autobank zu stellen. Kontakt:

Mag.Markus Beuchert

Mitglied des Vorstands

markus.beuchert@autobank.at

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: AutoBank AG

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3

A - 1100 Wien

Österreich

ISIN: AT0000A0K1J1

WKN: A1C27D

Börsen: Freiverkehr in München

