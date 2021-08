Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 432,65 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 164,90 EUR, sodass Moderna in Aufwärtstrends verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

