JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen des schwachen Kosmetikgeschäfts habe sie ihre diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) für den Konsumgüterkonzern gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Studie. Zum neuen Kursziel verwies sie zudem auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 15:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 15:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.