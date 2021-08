Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend fester Die wichtigsten Aktienmärkte in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Lediglich die Börse in Budapest schloss knapp behauptet. Deutlich nach oben ging es in Prag. Der tschechische Leitindex PX gewann 1,61 Prozent …