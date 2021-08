FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec haben am Donnerstag 4,4 Prozent fester bei 40,44 Euro geschlossen und waren damit Spitzenreiter im MDax . Am Nachmittag waren die Papiere des Biotechunternehmens auf den höchsten Stand seit einem "Ausreißer" im Januar 2021 gestiegen. Auf Schlusskursbasis erreichten Evotec an diesem Donnerstag sogar das höchste Niveau seit dem Jahr 2000.

Der Unterschied erklärt sich daraus, dass die Evotec-Titel am 27. Januar dieses Jahres zu Handelsbeginn kurzzeitig um gut 30 Prozent auf 43 Euro nach oben geschossen sind. Börsianer sahen sich damals in ihren Vermutungen bestätigt, dass ein Leerverkäufer mit seiner auf weiter fallende Kurse spekulierenden Position so weit in Schieflage geraten ist, dass er zur Eindeckung gezwungen war - ein klassischer sogenannter "Short Squeeze" also.