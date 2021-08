Nach Ausbruch über die Aprilhochs von 263,19 US-Dollar im Sommer dieses Jahres folgte eine zweite große Kaufwelle und sorgte für Zugewinne an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Doch an dieser Stelle stoppte die Aufwärtsbewegung lediglich, größere Abgaben blieben aus. Das deutet auf eine bullische Konsolidierung hin, sobald die aktuellen Rekordstände überboten werden, dürfte ein zweiter großer Meilenstein in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Kaufsignal Voraus

Um von einem nachhaltigen Long-Signal zum nächsten Meilenstein gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 304,55 US-Dollar partizipieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 290,00 US-Dollar abgewartet werden. Weitere Rücksetzer drohen dagegen bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 282,95 US-Dollar und könnten die Microsoft-Aktie zurück auf den EMA 50 bei 275,74 US-Dollar abwärts drücken.