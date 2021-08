SeaWorld Abu Dhabi auf der Insel Yas wird mit dem größten Aquarium der Welt ausgestattet

- SeaWorld Abu Dhabi schließt sich SeaWorlds 55-jährigem Engagement zur Unterstützung von Meeresrettung, Forschung, Bildung und Naturschutz an

- Yas SeaWorld Forschungs- und Rettungszentrum wird das erste seiner Art in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ABU DHABI, VAE, 12. August 2021 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Kurator für faszinierende Erlebnisse, gab heute in Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment bedeutende Fortschritte beim Bau von SeaWorld Abu Dhabi bekannt, der nächsten Generation von Themenparks für Meeresbewohner und Yas Islands neuestem Megaprojekt. Der Meerespark, der das größte und umfangreichste Meeresaquarium der Welt und das neue Forschungs- und Rettungszentrum Yas SeaWorld umfassen wird, ist derzeit zu 64 % fertig gestellt.

Zu den jüngsten Meilensteinen des Projekts, das 2022 fertiggestellt werden soll, gehören die Fertigstellung der ersten Stahlkonstruktion und die baldige Fertigstellung der Umhüllung des Marine-Life-Parks. Darüber hinaus werden derzeit die Fassade des Gebäudes und mehr als 70 % der Acrylplatten im Park installiert.

SeaWorld Abu Dhabi wird nach seiner Fertigstellung das größte und ausgedehnteste Meeresaquarium der Welt beherbergen, das 25 Millionen Liter Wasser fasst und mehr als 68.000 Meerestiere beherbergt, darunter Haie, Fischschwärme, Mantarochen und Meeresschildkröten. Ein Hauptaugenmerk des Aquariums liegt auf dem „Endless Vista", einem beeindruckenden 20 m hohen vertikalen Fenster, das sich über mehrere Ebenen erstreckt und atemberaubende Wasserszenen zeigt.

Aufbauend auf dem umfangreichen Forschungs- und Rettungs-Know-how von SeaWorld wird das Yas SeaWorld Forschungs- und Rettungszentrum als fortschrittliches Wissenszentrum fungieren, das sich auf die einheimischen Ökosysteme des Golfs und der Meeresbewohner konzentriert. Die Einrichtung wird sich in unmittelbarer Nähe des Aquariums und des Themenparks befinden und wird das erste spezielle Zentrum für Meeresforschung, Rettung, Rehabilitation und Rückführung in den VAE sein. Es wird in die laufenden Bemühungen von SeaWorld in den Bereichen Forschung, Rettung, Erhaltung und Bildung integriert. Das Forschungs- und Rettungszentrum, das für Besucher nach Voranmeldung zugänglich ist, wird auch die Arbeit der dort ansässigen Wissenschaftler und Forscher demonstrieren, das Wissen der Gäste über Wassertiere bereichern und maßgeschneiderte pädagogische Lernprogramme für lokale und internationale Schulen und Reisegruppen anbieten.