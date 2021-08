Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete „Rösselsprung“ zu den ersten drei gelben Zielbereichen (15812, 15045 sowie bisher 15965) hebt die seit dem Anstieg über 14223 geltende „Sturmwarnung“ auf und ist ein starker Frühindikator für eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite („Partyalarm“).Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder ein Doppelzigzag mit blauer W=12931, blauer X=11324 sowie laufender blauer Y (bisher 15965) oder einen Impuls mit blauer 1=11339, blauer 2=10159, orangener 1=12931, orangener 2=11324 sowie laufender orangener 3 (bisher 15965).Die lila 5 verläuft als Doppelzigzag mit blauer W=12931, blauer X=11324 sowie laufender blauer Y (bisher 15965 mit orangener A bisher 15965 sowie fehlender orangener B und orangener C). Im Rahmen der orangenen B wäre idealerweise ein Rücklauf zum 23er RT (derzeit 14870 - hellblaue Fibos) zu erwarten. Dieser Rücklauf ist in einem Zigzag aber keine Pflicht. Bei einem Bruch der grünen 0-b-Linie (derzeit bei 1476x) wäre die korrektive Interpretation der lila 5 ungültig.Für die Angabe eines Zielbereichs für die orangene C ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh; in einer ersten Abschätzung dürfte dieser oberhalb 17700 liegen.Die lila 5 bildet einen Impuls mit blauer 1=11339, blauer 2=10159, orangener 1=12931, orangener 2=11324 sowie laufender orangener 3 (bisher 15965; lila 1=13294, lila 2=13006, lila 3=15812, lila 4=15045, lila 5 bisher 15965). Mit dem Bruch der grauen 0-b-Linie muss der Anstieg seit 15045 impulsiv interpretiert werden; die korrektive Startbewegung (blaue i) sollte somit ein LDT sein.Im Rahmen der orangenen 4 ist ein Rücklauf zum 23er RT (derzeit 14870 - hellblaue Fibos) Pflicht. Ein Bruch der grünen 0-b-Linie (derzeit bei 1476x) würde die impulsive Interpretation der lila 5 bestätigen. Die orangene 5 sollte dann erneut ein Hoch oberhalb 15889 markieren.Mit dem Anstieg über 31853 hat der DJI seine Pflicht erfüllt und mit dem neuen Allzeithoch bei 35519 auch ein korrektives Muster komplettiert. Mit den nächsten grösseren Bewegungen muss jetzt der DJI Farbe bekennen und sich für ein korrektives oder impulsives Muster entscheiden. Mit Aufhebung der „Sturmwarnung“ im DAX sollte sich in beiden Fällen der DJI auf der Oberseite weiter ausdehnen.Der DAX hat in der sommerlichen Seitwärtsphase ein „Rösselsprung“-Muster komplettiert und damit den Grundstein für eine nachhaltige Ausdehnung auf der Oberseite gelegt.