Kommt die vierte Welle im Herbst oder kommt sie nicht? - Und was heißt das alles für die Kapitalmärkte?

06.08.2021 - Kommt die vierte Welle im Herbst oder kommt sie nicht? Wie entwickeln sich die Covid-19-Varianten? Schützen die Impfungen wirklich so gut, dass es kaum noch schwere Verläufe und Todesfälle durch Covid-19 geben wird? Wird die Wirtschaft ihren Erholungskurs fortsetzen? Wie wird sich die Inflation auswirken? Und was heißt das alles für die Kapitalmärkte? Fragen über Fragen also, die die Anleger derzeit bewegen. Die Antworten darauf fallen nicht leicht, aber der Reihe nach.

Eine neue große Infektionswelle kommt in den nächsten Monaten, ist das Bundesgesundheitsministerium überzeugt. Mit Blick auf Herbst und Winter brauche es weiterhin Schutzmaßnahmen, „um das Gesundheitswesen vor einer übermäßigen Belastung und die Personengruppen, die noch nicht geimpft werden können, vor einer möglichen folgenreichen Erkrankung zu schützen“, heißt es in einem Bericht des Ministeriums. Allerdings könnten die Schutzmaßnahmen aufgrund der fortgeschrittenen Impfkampagne moderater ausfallen als im letzten Herbst und Winter. „Ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle wird aller Voraussicht nach nicht notwendig sein“, heißt es.