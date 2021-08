DoorDash Q2 Earnings Beat Consensus; Sees Lower EBITDA in Q3 Autor: PLX AI | 12.08.2021, 22:11 | 26 | 0 | 0 12.08.2021, 22:11 | (PLX AI) – DoorDash Q2 revenue USD 1,200 million vs. estimate USD 1,080 million.Q2 adjusted EBITDA USD 113 million vs. estimate USD 64 millionQ2 net income USD -102 million vs. estimate USD -68 millionDoorDash anticipates a seasonal decline in new … (PLX AI) – DoorDash Q2 revenue USD 1,200 million vs. estimate USD 1,080 million.Q2 adjusted EBITDA USD 113 million vs. estimate USD 64 millionQ2 net income USD -102 million vs. estimate USD -68 millionDoorDash anticipates a seasonal decline in new … (PLX AI) – DoorDash Q2 revenue USD 1,200 million vs. estimate USD 1,080 million.

Q2 adjusted EBITDA USD 113 million vs. estimate USD 64 million

Q2 net income USD -102 million vs. estimate USD -68 million

DoorDash anticipates a seasonal decline in new consumer acquisition and order rates in Q3

DoorDash anticipates Q3 Adjusted EBITDA in a range of $0 million to $100 million

DoorDash anticipates 2021 Adjusted EBITDA in a range of $150 million to $350 million DoorDash Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

DoorDash Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer