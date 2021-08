Rritual wird im „New to the Street“-Shoot zur weiten Verbreitung vorgestellt

Rritual-Produktlinie steht im Mittelpunkt des detaillierten Porträts, das vor Ort in The Mung Bean Natural Foods and Vitamins Store im Bundesstaat New York gedreht werden soll und bis zu 540 Millionen Haushalte in den USA und auf internationalen Märkten erreichen könnte

Vancouver, 12. August 2021 - Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTCQB: RRSFF) freut sich bekannt zu geben, dass die Produktlinie und der CEO des Unternehmens bei einem Live-Dreh in The Mung Bean Natural Foods and Vitamin Store im Bundesstaat New York im Rahmen von „New To The Street“ vorgestellt werden. Dieses Segment dient als Verkaufsvorführung und ist für die breite Distribution an Medienkanäle wie NEWSMAX, FOX und Bloomberg gedacht. Der Dreh findet am 22. August statt; das Segment wird dann am 29. August und 5. September auf Newsmax bzw. am 30. August auf Fox Business ausgestrahlt.

The Mung Bean Natural Foods and Vitamin Store ist ein Einzelhändler der Kategorie Gesundheits- und Wellness-Nahrung im Bundesstaat New York, und wird Rrtiual während der Herbstverkaufssaison bei unabhängigen Naturkost- und Vitamingeschäften in den drei Bundesstaaten New York, New Jersey und Conneticut einen Verkaufsplatz bieten.

„Wir nutzen die Gelegenheit, die Produktlinie von Rritual bei The Mung Bean, einem führenden unabhängigen Gesundheits- und Wellness-Einzelhändler, zu präsentieren und Einblicke in unsere Produkte und deren Verwendung zu geben. Neben den Live-Kundenreferenzen konzentrieren wir uns auf eine starke Vertriebsinitiative mit unabhängigen Gesundheits- und Wellnessgeschäften, um unsere nationale Platzierung in Geschäften mit CVS und Rite Aid zu ergänzen“, sagte David Curbel, CEO und Director von Rritual.

Außerdem wird „New to the Street“ ein Segment produzieren, das unter anderem zur Ausstrahlung bei NEWSMAX, FOX Business, Fox Broadcasting und Bloomberg im Fernsehen verbreitet wird.

Die Produkte von Rritual sind alle USDA-zertifiziert biologisch und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt oder pur getrunken werden kann. Die firmeneigene Immune-Synergy Six Mushroom Blend von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darmmikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauungsfunktion fördert.