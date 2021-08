IL MAKIAGE erwirbt führendes israelisches Computer Vision Startup Voyage81

IL MAKIAGE, das am schnellsten wachsende Beauty-Unternehmen in den USA, gab heute die Übernahme von Voyage81 bekannt, einem Deep-Tech-Startup für KI-basierte Bildgebung. Mit der Akquisition von Voyage81 ist IL MAKIAGE in der Lage, die patentierten hyperspektralen Bildgebungssysteme von Voyage81 einzusetzen und seine Kompetenzen im Bereich des maschinellen Lernens zu erweitern, um die Beauty- und Wellnessbranche zu erneuern und zu revolutionieren. Die Übernahme ebnet zudem den Weg für die geplanten neuen Markeneinführungen des Unternehmens in den Bereichen Beauty und Wellness. Dies ist die zweite Technologieakquisition des Unternehmens in den letzten 24 Monaten.

Voyage81 ist das erste und einzige Unternehmen weltweit, das eine patentierte Software entwickelt hat, die hyperspektrale Bildgebungsfunktionen für Smartphones beinhaltet. Die Software von Voyage81 extrahiert über 30 Kanäle hyperspektraler Informationen aus RGB-Bildern, die mit vorhandenen Smartphone-Kameras aufgenommen wurden. Zusätzlich zu seiner Vision-Software entwickelt Voyage81 derzeit gemeinsam mit einigen der größten Smartphone-Herstellern weltweit eine Hardwarelösung auf der Grundlage der hyperspektralen Software des Unternehmens, um bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommene Fotos deutlich zu verbessern.