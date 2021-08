MoEngage wird in der Studie zum Cross-Channel Campaign Management 2021 von einem unabhängigen Marktforschungsunternehmen als starker Performer positioniert

SAN FRANCISCO, 12. August 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage, die erkenntnisgestützte Plattform für Kundenengagement, gab heute bekannt, dass sie in The Forrester Wave: Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms), Q3 2021 Report als „Strong Performer" eingestuft wurde.

Der Bericht zählt MoEngage zu den Top-Anbietern im Cross-Channel Campaign Management und erhält die höchstmögliche Punktzahl in 9 Kriterien, darunter künstliche Intelligenz, Personalisierung sowie Testen und Optimierung

Mit Cross-Channel Campaign Management-Lösungen können Marken ihre Kunden besser verstehen und sie über digitale und Offline-Kundenerfahrungen hinweg ansprechen. Die leistungsstarken, KI-gesteuerten Funktionen von MoEngage ermöglichen es Marketingfachleuten und Produktmanagern, die besten Kunden zu identifizieren, die sie mit individualisierten Nachrichten ansprechen können - und das in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Im jüngsten Bericht von Forrester Research wurde MoEngage für seine KI-gesteuerten Einblicke, die Personalisierung des Engagements und vermarkterfreundliche Analysen ausgezeichnet. MoEngage erhielt die höchstmögliche Punktzahl in 9 Kriterien: Künstliche Intelligenz, Personalisierung, Mobile, Kundenprofile und -präferenzen, Testen und Optimierung, digitale Intelligenz, neue Kanäle, soziale Medien und digitale Werbung sowie Marketing Performance Management.

„Wir glauben, dass die Anerkennung von MoEngage durch Forrester die Vision und den Glauben unseres Unternehmens bestätigt, dass KI-gesteuerte, auf Momenten basierende Kundeninteraktion die Zukunft ist", sagte Raviteja Dodda, CEO und Mitgründer von MoEngage. „Wir sind bestrebt, unsere Kunden schneller ans Ziel zu bringen, indem wir eine erkenntnisgestützte Technologie für die Kundenansprache bereitstellen, die es Marken ermöglicht, ihre gesamte Kommunikation und ihre Kampagnen zu zentralisieren und ihre besten Ideen zum Leben zu erwecken."

MoEngage wächst schnell und hat im vergangenen Jahr über 250 neue Kunden gewonnen. Heute vertrauen mehr als 1.200 globale Marken auf MoEngage, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken, darunter Marken wie McAfee, Nestle, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, Ally Financial, Byju's, Flipkart und CIMB Bank.

„Durch unsere strategische Partnerschaft mit MoEngage waren wir in der Lage, Innovationen voranzutreiben und den Wert für unser Unternehmen, unsere Kunden und Partner zu maximieren", sagte Ashutosh Lall, Produktmanager von McAfee. „Ihre KI-gesteuerten Funktionen haben unsere Marketingteams in die Lage versetzt, die Kampagnenleistung zu optimieren und viermal mehr personalisierte, auf Momenten basierende Kundenerlebnisse in großem Umfang zu liefern."

MoEngage unterstützt Teams mit KI-gesteuerten Erkenntnissen und den richtigen Engagement-Tools, um aussagekräftige Kundenerlebnisse in großem Umfang über Kanäle wie Web, Mobile, E-Mail, Social und mehr zu schaffen. „KI-gestützte Innovationen helfen unseren Kunden, ihre Effizienz durch tiefere Einblicke in die Verbraucher, Automatisierung und cross-channel Personalisierung zu steigern und so neue Erfolgsebenen zu erschließen", so Dodda weiter. „Wir sind absolut begeistert von dem, was unsere Kunden erreicht haben, und freuen uns darauf, die Zukunft gemeinsam zu gestalten."

Um Ihr kostenloses Exemplar von The Forrester Wave: Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms), Q3 2021 Report, zu erhalten, besuchen Sie uns hier.

Informationen zu MoEngage:

MoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1.200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Nestle, T-Mobile, Travelodge und viele mehr vertrauen. MoEngage gibt Marketern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über Web, Mobile, E-Mail, soziale Netzwerke und Messaging-Kanäle anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat mehr als 50 Milliarden Nachrichten an 900 Millionen Nutzer zu versenden. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.moengage.com.