An den Fundamentaldaten liegt die Silber-Kursschwäche nicht. Denn die physische Nachfrage der Investoren wird ebenso weiter explodieren wie die aus den Bereichen der ‚Green Energy‘ und Konjunkturprogramme!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sehr viele Marktteilnehmer derzeit bei den Edelmetallen resignieren, sehen, wenn auch nur eine Minderheit der Marktteilnehmer, in der derzeitigen Korrektur eine Chance, um Silber und Silberaktien nochmals sehr günstig einzusammeln.

Und das sollte sich auszahlen, wenn man sich zum Beispiel die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA ansieht. So sind diese im Juli um 5,4 % gestiegen, während eine Steigerung von 5,3 % erwartet wurde. Mit diesen Zahlen wurde das „Finanzkrisen“-Niveau im August 2008 wieder erreicht, weshalb Edelmetalle ihren „sicheren Hafen in Inflationszeiten“-Joker ausspielen sollten. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass bei diesen Zahlen die Geldmengenpolitik gestrafft wird, durch höhere Zinsen!

Natürlich wurde seitens der Notenbank bereits ein Signal ausgesendet, dass die Anleihekäufe im kommenden Jahr zurückgefahren werden und die hohe Inflation nur temporär sei. Aber mal ehrlich, spielt die derzeitige Gemengelage aus hoher Inflation und niedrigen- bis Nullzinsen den Zentralbanken nicht vielmehr in die Karten, als dass es stört? Lassen sich so die immensen Staatsschulden nicht wenigstens etwas weginflationieren?

Wie dem auch sei, die Silbernachfrage ist und bleibt zunächst ungebrochen hoch, weshalb zügig neue Minen erschlossen werden müssen. Ein Unternehmen, welches sich auf die Produktions-Startrampe schiebt, ist Denarius Silver! Und hier sollte schon sehr bald ein starker Newsflow anstehen!

Denn mit dem Eingang der Bohrgenehmigung für Denarius Silvers (WKN: A2QPEY / TSX-V: DSLV) ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt rollen auch schon fast die ersten Bohrer an, um die Explorationsarbeiten in Huelva, im Südwesten Spaniens, aufzunehmen. Dass man es seitens des Unternehmens bzw. seitens der von Denarius beauftragten erfahrenen Spezialisten von Explomin Perforaciones kaum erwarten kann, ‚Lomero-Poyatos‘ auf den Grund zu gehen, liegt an dem großen Potenzial, das darauf wartet, geborgen zu werden.

Wie groß dieses tatsächlich ist, werden die ersten Analysen der jetzt beginnenden Kernbohrungen zeigen. Historische Schätzungen aus den Jahren 2002 – 2020 deuten jedenfalls auf hohe Tonnagen von bis zu knapp 21 Millionen Tonnen und hohe Gehalte hin. Unterschiedlichen früheren Probebohrungen zufolge ergaben sich folgende Ressourcenschätzungen:

Die jetzt beginnenden Bohrungen werden zum einen dazu dienen, diese historischen Daten zu validieren, und zum anderen um mittels der ‚Infill‘-Bohrungen dem Potenzial tiefer auf den Grund zu gehen. In Summe werden es etwa 81 Bohrungen sein, die über 23.500 Bohrmeter niedergebracht werden sollen.

Strategische EU-Investitionen unterstreichen Wichtigkeit der Region!

Dass sich Denarius Silver mit seinem ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt an goldrichtiger Stelle befindet, um Hochgradiges zutage zu fördern, unterstreicht das EU-Programm „Next Generation of the European Union“. Gemeinsam mit Andalusiens Regionalregierung will die Europäische Union damit der Wichtigkeit des iberischen ‚Pyritgürtels‘ Rechnung tragen und die Entwicklung bereits bestehender und zu entwickelnder Minen entlang dieser geologischen Schwefelkiesschicht, die sich von Andalusien bis nach Portugal erstreckt, mit insgesamt 3,1 Milliarden Euro fördern.

Quelle: sevilla.abc.es

Für Denarius eine gute Gelegenheit zu prüfen, inwieweit diese Finanzierung ihr ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt noch schneller zu ersten Erfolgen führen kann.

In acht Wochen geht es los!

Serafino Iacono, Executive Chairman und Interim CEO von Denarius, fiebert dem Beginn der Bohrarbeiten auf ‚Lomero-Poyatos‘ entgegen und freut sich zudem über die Unterstützung, die sein Unternehmen seitens des Minenministeriums in Huelva erfahren hat!

„Mit der Erteilung der Bohrgenehmigung sind wir unserem Ziel, unser ‚Lomero-Poyatos‘-Projekt erfolgreich zu entwickeln, einen großen Schritt nähergekommen. Umso wichtiger ist es zu betonen, dass wir auch weiterhin auf eine enge Abstimmung mit den lokalen Behörden setzen. Auch dadurch bedingt, werden wir voraussichtlich bereits in zwei Monaten die Bohrungen hier aufnehmen. Wir sind optimistisch, dass die ersten Ergebnisse uns darin bestärken werden, dass ‚Lomero-Poyatos‘ großes Potenzial besitzt.“

Derweil auf ‚Guia Antigua‘!

Bereits Anfang Juli fing ein Denarius-Bohrer auf ‚Guia Antigua‘ an, sich zu drehen. Das 36 Hektar umfassende Projekt in Kolumbien befindet sich im goldträchtigen Bergbaugebiet ‚Segovia-Remedios‘ und damit in hochgradiger 5 km-Nachbarschaft zu den Minen vom Goldminenbetreiber Gran Colombia in Segovia. Die dortigen Minen liefern seit eineinhalb Jahrhunderten beste Resultate und haben bisher etwa 6 Millionen Unzen Gold gefördert.

Fazit: Newsflow gewinnt rasant an Fahrt!

Das ‚Infill‘- und Explorationsbohrprogramm auf ‚Guia Antigua‘ erprobt nun das Potenzial, welches im Ausläufer der Vererzung rund um die historische ‚Guia Antigua‘-Mine steckt. Zusätzlich konzentrieren sich die Erprobungsarbeiten auf konzeptionelle Ziele. Deren Lage konnte bereits im Rahmen früherer Feldkartierungen, Probenahmen, Bodengeochemie und einer durch Drohnen unterstützen Magnetik-Untersuchung besser eingegrenzt werden.

Insgesamt wird Denarius im Laufe des diesjährigen ‚Infill‘- und Explorationsbohrprogramms dem Potenzial seines 100 % unternehmenseigenen ‚Guia Antigua‘-Projekt mit 17 Bohrungen und über rund 3.500 Bohrmeter auf den Grund gehen. Parallel dazu beginnen in acht Wochen schon die Bohrungen auf ‚Lomero-Poyatos‘, weshalb wir schon in kürze einen fast regelmäßigen Newsflow von Denarius Silver erwarten! Und schon ein erster Treffer kann den Aktienkurs des noch unbekannten Unternehmens massiv explodieren lassen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

