Galaxy Digital erweitert globale Präsenz mit der Ernennung von Tim Grant als Head of Europe

NEW YORK, 13. August 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), der führende globale Anbieter von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungsfinanzdienstleistungen für Institutionen, gab heute bekannt, dass Tim Grant dem Unternehmen ab dem 16. August 2021 als Head of Europe beitreten wird. Herr Grant bringt über 20 Jahre institutionelle Krypto-, Kapitalmarkt-, FinTech- und Management-Erfahrung in Galaxy Digital ein. In dieser neuen Rolle wird Mr. Grant für den Ausbau der bestehenden Präsenz von Galaxy Digital in Europa über alle Geschäftsbereiche hinweg sowie für die Überwachung der Geschäftstätigkeit und der wichtigen Kundenbeziehungen verantwortlich sein.

Ehemaliger CEO von SIX Digital Exchange (SDX), einer führenden regulierten Schweizer Digital Asset Exchange, Herr Grant bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Capital Markets, FinTech und Crypto

"Einen Profi von Tims Kaliber in das Führungsteam von Galaxy Digital zu begrüßen, ist ein aufregendes Kapitel für das Unternehmen, da die Krypto- und Blockchain-Technologie weltweit weiterhin an Bedeutung gewinnt", sagte Mike Novogratz, CEO und Chairman von Galaxy Digital. Europa ist eine wichtige Region für Galaxy Digital. Zusammen mit Tim ist unser neuer Chairman und Senior Advisor Michael Daffey derzeit in Europa ansässig. Viele unserer Kunden aus den Bereichen Trading, Asset Management und Investment Banking haben ihren Sitz in Europa, ebenso wie BitGo-Depotkunden. Tims nachgewiesene Führungs-, Betriebs-Expertise und nachgewiesene Erfolgsbilanz sowohl in der Legacy-Finanzierung als auch in der aufstrebenden Krypto-Wirtschaft werden unsere Fähigkeit, die globalen Marktchancen, die Krypto sind, zu bewältigen, beschleunigen."

Laut einer aktuellen Umfrage von Fidelity Digital Assets sind mehr als drei Viertel (77%) der institutionellen Anleger in Europa der Ansicht, dass digitale Vermögenswerte Teil eines Portfolios und mehr als 90% der institutionellen Investoren weltweit sein sollten, Interessenten an digitalen Assets erwarten eine Allokation in den Portfolios ihrer Institute oder Kunden innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die Einstellung von Mr. Grant ist ein Beispiel für das anhaltende Engagement des Unternehmens, aggressiv in die Expansion zu investieren, um die zunehmend globalen Anforderungen des institutionellen Marktes für Digital Asset-, Krypto- und Blockchain-Technologieangebote zu erfüllen. Unter der Führung von Mr. Grant will Galaxy Digital seine Position als dominierende diversifizierte Krypto- und Digital-Asset-Plattform für institutionelle Kunden in ganz Europa weiter festigen.