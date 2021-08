BERLIN (dpa-AFX) - Aus der Flutkatastrophe in Westdeutschland müssen aus Sicht der Bundesarchitektenkammer Lehren für die Städteplanung gezogen werden. "Wir müssen Siedlungen in der Stadt und auf dem Land widerstandsfähiger machen gegen den Klimawandel, der mehr Starkregen und Hitze bringt", sagte Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Konzept, das nicht neu sei, aber mit dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an Brisanz gewonnen habe, sei die sogenannte Schwammstadt. Mit dem Prinzip einer Stadt, die Wassermassen wie ein Schwamm aufnehme und verzögert abgebe, könne man Regen lokal speichern, anstatt ihn in Kanäle zu leiten, die bei Starkregen überlaufen.